Le coach Philippe Clement fait le point avant le match de l'AS Monaco à Bordeaux

son analyse du nul contre Lorient

"Je vois toujours des choses à améliorer, même dans mes anciens clubs quand on gagnait tout. C’est pour ça que le foot est si intéressant et si populaire. Contre Lorient, on n'a pas été récompensé de nos efforts. L’adversaire a survécu à ce match et pas plus que ça. On n’a pas concédé une vraie occasion. Je travaille depuis plus de trois ans avec Frederic de Boever (l'entraîneur des gardiens). Il fait toujours des analyses très poussées et il n’a jamais eu un match avec si peu de données. Nous avons perdu deux points, ça c’est sûr et on doit faire mieux."

Le match contre Bordeaux

"Je ne sais pas, on jouera comme toujours pour marquer des buts. Le reste, c’est le choix de l’adversaire. Ils ont changé d’entraîneur (David Guion). Je sais qu'il a la réputation d’avoir des équipes toujours bien organisées."

Kevin Volland

"Je suis content de ce que Kevin fait. Il y a des joueurs qui s’adaptent vraiment vite, d’autres ont besoin de plus de temps. Je vois qu’il a les bonnes intentions. Contre Lorient, il a été important dans plusieurs situations. Il a fait des bons appels mais il n’a pas été bien servi."

Le départ en prêt de Pavlovic

"Il n’y avait pas une grande différence entre Strahinja, qui a aussi des qualités, et Chrislain (Matsima). Il fallait faire un choix et l'évolution d’Yllan Okou a compté. Il est gaucher comme Pavlovic."