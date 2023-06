Le coach de l'AS Monaco, Philippe Clément, sur un siège éjectable

Le Belge a sa part de responsabilité dans les soubresauts de son équipe et son avenir sera fortement obscurci s’il ne sauve pas les meubles, ce soir, dans un Louis-II à l’atmosphère lourde.

En cas de catastrophe, il vivra le pire échec de sa carrière, comme il l’a révélé jeudi. Lui qui a moins parlé de l’avenir avec ses dirigeants récemment, en raison de l’actualité brûlante.

"L’avenir d’un entraîneur, c’est toujours le prochain match. Est-ce que je mérite de rester celui de Monaco? Ce que je pense n’est pas important", a éludé le coach concernant son futur.

"On va prendre ce billet pour l’Europe. J’y mets toute ma foi, affirme-t-il. Une fois le championnat terminé, on regardera ce qui a été bien fait et ce qui n’a pas marché."

Il sera peut-être trop tard.