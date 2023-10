Le coach de l'AS Monaco Adi Hütter évoque le cas Yllan Okou, en instance de départ à Bastia

Comme révélé par Corse-Matin, Bastia, pensionnaire de L2, négocie actuellement avec Monaco pour s'attacher les services du défenseur central de 20 ans Yllan Okou. Lequel pourrait s'engager rapidement pour deux saisons comme joker.

Le natif de Poitiers compte une apparition en professionnel lors d'un match de Coupe de France contre Quevilly en janvier 2022.

Interrogé en conférence de presse, le coach de l'ASM Adi Hütter voit ce potentiel transfert d'un bon oeil.

"Comme je l’ai déjà dit, on a un gros effectif. Je n’aime pas m’entraîner avec 27 joueurs, c’est trop dans une saison sans compétition européenne. On avait besoin de dégraisser. J’espère que les deux clubs trouveront un bon deal. Si cela se concrétise, je serais très content pour Yllan qui va pouvoir jouer et ce sera une bonne chose pour Bastia qui va récupérer un très bon joueur."