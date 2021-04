Le club, ses supporters, le prince Albert et la fin de saison haletante... confidences et pronostics de Jérôme Rothen sur l'AS Monaco

Tu as rapidement noué des liens avec les supporters?

Jouer au football, c’est ta passion et c’est un spectacle avant tout. Et le spectacle, il est aussi dans les tribunes. La communion est importante entre les joueurs et les supporters et fanatiques. Ce sont des gens qui sont là tout le temps. L’âme du club leur appartient. C’est eux qui la transmettent et donc il ne faut pas être coupé du monde quand t’es joueur. J’avais une superbe relation avec eux, une proximité. Je me souviens les sorties dans le souterrain, quand on gagnait les supporters venaient pour échanger; après les défaites pour nous secouer. ça fait partie du jeu et moi ma franchise m’a toujours servi sur ce côté-là. Le seul bémol, c’est au moment de mon départ au PSG. J’ai pu avoir des paroles maladroites, mal interprétées. Des gens ont pensé que j’avais dit qu’il n’y avait pas de supporters par rapport à Paris. Alors que pas du tout.

Tu as été blessé?

D’être pris en grippe à chaque match, oui ça me blessait. Mon départ a été mal perçu et ça a duré quelques années malheureusement. Quand je revenais avec Paris, je peux te dire que je prenais des bonnes broncas. Dans certains stades ça permet de te transcender mais pas là, c’est le seul stade où j’avais joué, revenais, et prenais des sifflets. À la fin de ma carrière ça c’est calmé. C’est l’essentiel. Et paradoxalement, c’est le club que je pense avoir marqué le plus sportivement, où j’ai atteint le plus haut niveau.

Tu as aussi passé ton temps à défendre ce club qui, derrière les préjugés, est suivi par ses fans en Ligue 2 comme en Europe.

J’ai toujours défendu Monaco. Les gens ne se rendent pas compte qu’il y a une connaissance du foot à Monaco. C’est dans les mœurs et tu as besoin d’avoir des beaux joueurs, une équipe qui joue bien et avec une solidarité qui est peut-être supérieure à la moyenne sur le terrain. Franchement, à part ma première année quand je suis arrivé, après une fin de saison compliquée qui imposait à Didier de rajeunir le groupe, j’ai connu le stade Louis-II quasiment tout le temps plein. C’est important de le rappeler. En Ligue 2, il y avait du monde! Quand ils ont été champions avec Jardim et en demi-finale de Ligue des Champions, le stade était rempli.

"Je finirai mes jours à Monaco"