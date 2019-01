"Le club, pour moi, ce n’est pas juste un projet de business" Dmitri Rybolovlev, président de l'AS Monaco, sort du silence

Depuis son report, le 7 décembre pour cause de "menace" des "gilets jaunes", il était écrit que ce derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice ne serait pas comme les autres sur, et en dehors, du terrain.

Sur le rectangle vert, les scores fleuve des dernières saisons, lorsque Monaco et Nice tutoyaient les sommets, ont laissé la place à un agréable match nul (1-1) entre bons amis, Thierry Henry et Patrick Vieira.

En dehors du pré, l’avant-match a été marqué par deux événements inhabituels. D’abord, lassés par les obligations sécuritaires pour certains; refroidis par la programmation de la rencontre en semaine pour d’autres, les supporters niçois n’ont pas paradé à scooters depuis Nice, comme à l’accoutumée. Se contentant de quelques chants, fumigènes et pétards, de la sortie de la gare (sous bonne escorte) au pied...