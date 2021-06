Le club féminin de l'AS Monaco se donne les moyens de ses ambitions

Malgré une nouvelle saison gelée à cause de la Covid-19, le foot féminin monégasque ne cesse de poursuivre son développement. Jenny Just et Matt Hulsizer, avec le Groupe PEAK6, sont les nouveaux partenaires de l’ASMFF (AS Monaco football féminin).

Ces derniers, par le biais d’une nouvelle société, engagent des moyens conséquents dans le cadre du développement d’un ambitieux projet.

Un projet soutenu par le prince

Le prince Albert a tenu à apporter son soutien au projet: "Je suis particulièrement heureux de soutenir l’initiative du groupe PEAK6 avec le lancement d’une nouvelle structure pour le football féminin monégasque dans un objectif de professionnalisation. La Principauté de Monaco a toujours été au premier plan dans le cadre de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de notre société. Cela fait partie des nos valeurs et c’est particulièrement vrai dans le domaine du sport. Je souhaite beaucoup de succès aux architectes de ce projet."

Jenny Just et Matt Hulsizer seront les co-présidents de la structure professionnelle et seront entourés de nouveau partenaires et sponsors.

Ces futurs partenaires sont engagés dans l’équité entre les hommes et les femmes au sein du sport et dans le monde des affaires.

PEAK6 Group sera l’actionnaire majoritaire du club et l’association ASMFF sera le second actionnaire principal. Le club pourra bénéficier d’un budget conséquent avec l’espoir d’inciter de plus en plus de femmes et de jeunes filles à venir pratiquer le football.

L’ambition affichée est claire: rejoindre l’élite du ballon rond féminin dans quelques années. Cette arrivée du groupe PEAK6 aura un impact de taille dans la promotion du football féminin et dans son développement vers le professionnalisme tout en contribuant économiquement et socialement à l’équité hommes et femmes en Principauté.

À cette liste de nouveaux actionnaires se joignent également Liz et George Altirs, dont la société Capelli Sport devient l’équipementier officiel de la section féminine pour les saisons à venir.