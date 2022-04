Le Cercle vertueux... Retour sur la rencontre entre les jeunes de l’AS Monaco et une délégation du Cercle Bruges

Le Cercle ne fait plus l’ascenseur entre la Jupiler League et la D2. Club satellite de l’ASM depuis 2017, l’écurie belge change doucement de dimension. Elle vient de boucler sa saison à la 10e place, son meilleur classement dans l’élite depuis 2012, et s’éloigne tranquillement du maintien et de la peur qui borde le bas de tableau. Son avenir s’est éclairci et s’annonce prometteur. Ce discours, c’est celui qu’a tenu une délégation du club (1), la semaine passée en Principauté. Pendant quatre jours, le staff de l’équipe première et le directeur technique Carlos Avina ont enchaîné les réunions de travail avec leurs homologues monégasques. Ils ont aussi assisté à un entraînement de Philippe Clement. Mercredi matin, ils ont animé une séance de l’équipe réserve. Dans la foulée, ils ont conversé avec les jeunes de la N2 à la Diagonale, le centre de formation flambant neuf.

Thalhammer: "Le lieu parfait pour les jeunes"

Pendant une demi-heure, ils ont présenté la philosophie du Cercle et les bienfaits que représenterait un prêt pour de jeunes pousses. Sur le Rocher, beaucoup rêvent de s’épanouir et d’enchaîner les matchs sous la tunique monégasque, mais le chemin ne sera pas identique pour tout le monde. Certains ne passeront jamais pros, d’autres auront besoin d’une étape intermédiaire pour percer. Et c’est là que le Cercle joue sa partition. "Bruges est le lieu parfait pour vous développer. Vous pourrez progresser et faire des erreurs dans un championnat compétitif et intéressant", encourage Dominik Thalhammer, le coach de l’équipe fanion.

"Chez nous, la jeunesse est une force et non une excuse", ajoute Jimmy De Wulf, son adjoint, alors que les Vert et Noir s’appuient sur l’équipe la plus jeune d’Europe (moyenne d’âge de 23,6 ans), une fois pris en compte le championnat belge et les sept premières Ligues d’Europe (2). "Parmi ces championnats (et derrière l’Athletic Bilbao, NDLR), on est la deuxième meilleure équipe en termes de pressing et de courses à haute intensité", reprend De Wulf, graphiques à l’appui. "Aujourd’hui, en Belgique, tout le monde sait qui nous sommes et ce que nous représentons. Le pressing est une façon de vivre, on le fait presque en souriant. On a besoin de joueurs courageux parce qu’on prend des risques", insiste Thalhammer, dont la philosophie parle à la jeune génération et se veut partagée par Philippe Clement, nommé sur le banc de l’ASM en janvier. Dans la Venise du Nord, comme en Principauté, on parle désormais le même football et le même langage. "En matière de données physiques, on veut devenir l’équipe n°1 de Belgique", explique De Wulf, qui souhaite enrôler des gamins "ouverts à la nouveauté" et "travailleurs".

Ribeiro: "Tout le monde n’est pas Mbappé"

L’adjoint a multiplié les arguments pour convaincre, alors que quelques jeunes, ici ou ailleurs, peuvent encore percevoir un prêt comme une régression, craintifs à l’idée de s’aguerrir en Ligue 2 ou à l’étranger. Mais les mentalités évoluent. Sortir de sa zone de confort est de moins en moins perçu comme un frein ou une punition. "On parle du Cercle entre nous et je pense qu’il n’y a pas de réticences à le rejoindre", livre Tiago Ribeiro, cadre de la N2 qui a joué quelques minutes en L1 cette saison, lors d’un déplacement à Montpellier. Le milieu défensif portugais de 20 ans croit qu’il tirerait beaucoup d’une expérience outre-Quiévrain. "Il ne faut pas aller trop vite. Jouer à Monaco serait très bien mais tout le monde n’est pas Mbappé. Bruges peut nous permettre de revenir ici avec d’autres qualités, après s’être confrontés à une nouvelle culture. C’est une opportunité qu’on n’aura peut-être pas deux fois. Ce club a grandi. Il bataille désormais avec les équipes qui jouent la Ligue Europa." A Bruges, plus qu’ailleurs, le vert est bien la couleur de l’espoir.

(1) Dominik Thalhammer (coach), Jimmy De Wulf et Miron Muslic (adjoints), Stuart Metcalf (responsable de l’analyse), Eddie Lattimore (responsable de la performance athlétique) et Carlos Avina (directeur technique).

(2) Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga Portugal et Eredivisie.