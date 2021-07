Le centre de formation de l'AS Monaco à nouveau classé parmi les meilleurs de France

La FFF a publié mardi, comme chaque année, son classement des meilleurs centres de formation de France. Habituée à truster les premières places, l’AS Monaco obtient une nouvelle fois l’excellente note de 4 étoiles sur 5 sur la saison 2020-2021, à égalité en haut du classement avec le PSG, le Stade rennais, l’Olympique lyonnais et Toulouse, pensionnaire de Ligue 2.

La Fédération française de football a attribué ses notes selon cinq critères: le nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club, le temps de jeu disputé en équipe première, le nombre de joueurs internationaux formés au club, le nombre de diplômes scolaires obtenus par les pensionnaires du centre ainsi que le nombre d’anciens jeunes joueurs évoluant dans un championnat étranger.

"Les jeunes, le cœur de notre projet"

Avec 100 % de réussite au bac cette saison, 22 contrats professionnels et un temps de jeu de plus en plus important pour les jeunes issus de l’Academy (Matsima, Biancone, Matazo, Millot, Decarpentrie mais surtout Badiashile, 3e joueur le plus utilisé de l’effectif la saison dernière), l’AS Monaco remplit parfaitement toutes les cases et sa mission de développement des jeunes talents.

Ces derniers s’exportent d’ailleurs très bien, à l’image de la star Kylian Mbappé au PSG ou de Yannick Ferreira Carrasco à l’Atlético Madrid. En tout, 19 joueurs issus de la formation monégasque évoluent actuellement dans un des cinq grands championnats, dont cinq qualifiés pour la Ligue des Champions.

"Le noyau et le cœur seront les jeunes. Ceux de notre Academy qui grimpent jusqu’à l’équipe première, mais aussi les jeunes joueurs recrutés de l’extérieur comme Caio Henrique, Disasi ou Diatta", avait rappelé le directeur sportif Paul Mitchell en mars dernier au moment de dessiner les contours du projet monégasque. Cette récompense est une pierre de plus dans un édifice qui a gagné en cohérence.