"Le bilan de cette campagne européenne? Catastrophique": les réactions après la défaite de l'AS Monaco contre Dortmund (0-2)

Thierry Henry (ent. de l'AS Monaco)

"On était là pour préparer Lyon, Dortmund nous a donné un vrai challenge, on a vu pourquoi ils sont premiers en Bundesliga. Sur le plan tactique, ils sont impressionnants, ça fonctionne, tout le monde sait ce qu'il a à faire, ils évoluent ensemble depuis un petit moment. Ça n'a pas été évident mais on va vite récupérer pour passer à la préparation de Lyon. Les jeunes sont dans l'équipe depuis un petit moment, certains sont venus chercher du temps de jeu ce soir du fait de certaines absences, d'autres sont dans la rotation habituelle. Ce n'est pas facile pour eux. L'avenir nous dira si finir la C1 si vite est une bonne chose. A l'heure actuelle, ne plus jouer en semaine est un plus dans notre objectif du maintien. Le bilan de cette campagne? Catastrophique? Comme l'année dernière, c'est pratiquement le même nombre de points mais on a actuellement un autre problème c'est de redresser la barre en championnat."

Lucien Favre (ent. de dortmund)

"Monaco a de bons jeunes, ils manquent de maturité dans l'ensemble car ils découvrent le haut niveau comme lors du match à Madrid. Ca va prendre du temps de reconstruire une belle équipe car ils ont fait beaucoup de transferts. Les jeunes vont éclater mais ça va demander du temps. Ils ne sont pas habitués à jouer le bas du classement, y a un gros manque de confiance actuellement".