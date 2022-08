Le Barça lui faisait les yeux doux, Caio Henrique prolonge de deux saisons avec l'AS Monaco

Malgré les sollicitations du FC Barcelone, Caio Henrique a prolongé son contrat de deux saisons avec l'AS Monaco.

Arrivé pendant l'été 2020 sur le Rocher, le latéral gauche brésilien de 25 ans est désormais lié au club de la Principauté jusqu'en 2027.



"Prolonger à l’AS Monaco et poursuivre mon parcours au sein du club est une grande joie pour moi, a confié l'ex-international U23, dans un communiqué. Depuis mon arrivée, j’ai eu la possibilité de m’exprimer et de développer mes qualités. Je suis heureux de pouvoir continuer à le faire et de m’inscrire dans la durée avec l’AS Monaco, au sein de ce groupe magnifique, et dans un club plein d’ambitions."