"Le Barça est le Barça, et c'est sa maison": Joan Laporta veut ramener Messi après l'énorme proposition du club saoudien d'Al-Hilal

"J'ai parlé à Leo pour réorienter une situation qui s'est produite, où j'ai dû faire passer l'institution avant tout, même lui, qui est le meilleur joueur du monde", a déclaré Laporta à la chaîne de télévision publique régionale catalane TV3.

"La vérité est qu'il s'agissait d'une conversation très affectueuse, très agréable, et que nous nous sommes également envoyé des messages ces derniers temps", a ajouté le président catalan, assurant qu'"il y a une relation" avec le joueur.

Laporta a affirmé plus tôt lundi au média Jijantes que "nous ferons tout ce qui est possible" pour ramener le N.10 argentin au Barça, mais il s'est montré plus prudent sur TV3.

"C'est un joueur du Paris Saint-Germain et ce que nous ferons, c'est améliorer l'équipe dans tous les domaines, nous avons déjà travaillé là-dessus", a-t-il expliqué, évitant de parler des éventuelles concessions financières que Messi devrait faire pour revenir au Barça.

Laporta a rappelé que "le club est sur un plan d'austérité". Le FC Barcelone, qui attend toujours l'approbation d'un plan de viabilité par la Ligue espagnole de football, doit économiser 200 millions d'euros sur sa masse salariale pour être autorisé à recruter cet été.

En fin de contrat avec le PSG, Messi aurait reçu une offre salariale de 500 millions d'euros par an du club saoudien d'Al-Hilal.

"Avec tout le respect que je dois à l'Arabie saoudite, le Barça est le Barça, et c'est sa maison", a déclaré Laporta, ajoutant être convaincu que "nous pouvons rivaliser avec tout le monde" pour attirer la star argentine de presque 36 ans.