L'attaquant de l'AS Monaco Wilson Isidor va s'engager avec le Lokomotiv Moscou

Le jeune attaquant de 21 ans doit passer ce jeudi sa visite médicale préalable à la signature d'un contrat de quatre ans.

L'ASM et le sixième du championnat russe se sont mis d'accord autour d'un transfert de trois millions d'euros.

Arrivé sur le Rocher en 2018, et revenu cet été d'un prêt d'une saison concluant à Bastia-Borgo (National), Wilson Isidor n'est pas parvenu à se faire une place dans le turnover, se contentant d'un temps de jeu très limité (12 apparitions, dont 4 en L1 pour un but et une passe décisive).

Trop peu pour l'état-major monégasque qui, selon nos informations, ne devrait pas le remplacer numériquement car le club estime être assez armé avec la paire Ben Yedder - Volland et croit toujours beaucoup en Myron Boadu.