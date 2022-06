Monaco et le dernier dixième du championnat italien se sont accordés sur une somme de 4,5 millions d’euros plus des bonus et un fort intéressement à la revente.

Pellegri, 21 ans, avait d’abord été prêté au Milan AC lors de la phase aller avant de disputer la deuxième partie de saison à Turin (9 matchs, 1 but).

Acheté par l’ASM au Genoa pour 25 millions d’euros en 2018, il va tenter de lancer définitivement une carrière jusque-là plombée par les blessures.