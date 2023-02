L'ASM n'avait plus de jus... Les notes des joueurs monégasques après la défaite contre Nice

NÜBEL (4): les jambes tremblantes, la tête à l’envers, comme sur le deuxième but niçois où il reste planté comme un piquet, l’Allemand a subi les événements, comme trop souvent, en première mi-temps. Dommage car derrière, il sort deux gros arrêts sur Thuram et Moffi (57’, 68’).

MATSIMA (3): émoussé après avoir joué en trois matchs beaucoup plus qu’en six mois à Lorient, il est apparu en grande difficulté sur chaque transition adverse. Remplacé par DIOP (46’, note : 5), qui a montré beaucoup de personnalité à un poste qui n’est pas le sien.

DISASI (3): au centre de la défense à 3, il est pris (et surpris) par la trajectoire parfaite de la transversale de Dante sur le but de Moffi. Il a eu le mérite de ne pas totalement couler ensuite, mais cela faisait bien longtemps qu’on ne l’avait pas vu autant en souffrance.

SARR (5): contre son club formateur, il n’a pas grand-chose à se reprocher. Bien placé, il a colmaté quelques brèches et s’est efforcé de relancer proprement. À mettre aussi à son crédit un super retour sur Brahimi en fin de match.

JAKOBS (3): récompensé pour ses bonnes entrées ces dernières semaines, il a montré qu’il avait encore trop de manques techniques et tactiques pour le costume de titulaire. Remplacé par HENRIQUE (46’, note : 5), qui s’est montré disponible, à l’image de cette volée qu’il ne cadre pas.

DIATTA (3): le Sénégalais n’a jamais pesé, jamais réussi à mettre en difficulté le petit Amraoui, hormis sur un centre bien touché pour Caio au second poteau.

FOFANA (3): ses jambes ont semblé terriblement lourdes, ce qu’on peut comprendre après les 120 minutes jouées contre Leverkusen. En retard sur la majorité des duels, et notamment sur la frappe de Thuram, il a aussi raté à peu près toutes ses entreprises balle au pied.

CAMARA (4): avec du répondant dans l’agressivité, il a eu le mérite de se projeter, de ne pas abdiquer, mais ses limites techniques l’ont empêché de sonner véritablement la révolte.

BOADU (3): il réclamait sa chance et il ne l’a pas saisie hier. Que ce soit dans le jeu dos au but ou dans la profondeur, il a été bien trop tendre et n’a pas existé face à Dante et Todibo. Remplacé par GOLOVIN (46’, note : 4), auteur d’une entrée timide.

BEN SEGHIR (5): il a été l’un des seuls à tenter des choses, à apporter un peu de vie à ce collectif éteint. Mais les quelques étincelles n’ont pas suffi.

EMBOLO (4): entré avec énergie dans la rencontre, il s’est débattu comme il le pouvait mais il était bien trop seul pour déstabiliser la défense niçoise. Remplacé par BEN YEDDER (46’, note : 4), qui ne s’est pas mieux sorti de l’étau adverse et a buté sur Schmeichel sur une frappe trop molle.