L'ASM doit montrer davantage de personnalité et de caractère face à Reims ce dimanche

La grippe a tenté de le faire taire, mais Philippe Clement n’est pas resté muet cette semaine à La Turbie. Malgré la fièvre et des maux de gorge, l’entraîneur monégasque avait des messages à faire passer, y compris devant la presse.

Son équipe reste sur trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues (deux défaites, un nul) et ce genre de séries n’est pas vraiment habituel sur le Rocher depuis que le Belge s’est installé sur le banc en janvier 2022.

Alors le Flamand attend beaucoup de la réception de Reims cet après-midi. Excepté Volland, le groupe a retrouvé toutes ses forces vives et il n’y a plus la moindre excuse pour justifier de mauvais résultats. Avec le come-back de Maripan, Vanderson, Camara et Ben Seghir, Monaco doit consolider sa troisième place au plus vite.

Malgré le nul à Troyes dimanche dernier (2-2), Lens ne l’a pas doublé et reste 4e à égalité de points. Une chance. Marseille, 2e, n’a pas été aussi magnanime puisque les Phocéens ont repris quatre points d’avance dans la course aux billets directs pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Vendredi, derrière les micros, Philippe Clement a exhorté ses garçons à faire plus dans l’attitude. "On a encore trop de joueurs introvertis", a lâché le Flamand, dont l’équipe craque trop facilement dans ses temps faibles. À Troyes, les Monégasques ont cédé sur les deux seules véritables situations auboises.

Ce mal, le technicien belge cherche à le corriger en donnant des responsabilités à ses joueurs. S’il s’appuie sur un groupe de cadres au sein de son vestiaire, il entend aussi laisser "grandir les personnalités". Même s’il juge que ce n’est pas forcément dans l’air du temps, au sein d’une société qui propose "moins de leaders naturels chez les jeunes". À Monaco comme ailleurs.

"Les gens sont plus souvent là-dessus (il montre un portable) et individualistes, ajoute le coach. L’évolution touche tous les clubs. Il y a 20 ou 30 ans, il était plus facile d’avoir ces leaders. Les enfants jouaient dans la rue avec leurs amis. Ils composaient leurs équipes et des leaders de jeu émergeaient. C’était quelque chose de normal. On doit créer ces profils aujourd’hui chez les pros. On doit faire davantage attention à ce sujet avec les responsables de l’Academy, ne pas seulement développer les qualités physiques, techniques et tactiques d’un joueur mais aussi sa personnalité."

"Les battre, c’est un challenge excitant"

Ce constat offre quelques justifications aux tracas actuels de l’ASM, mais il n’explique pas tout. Ruben Aguilar ne s’est pas défaussé cette semaine. Le latéral droit a reconnu que son équipe était trop souvent sujette aux sautes de concentration, comme à Troyes sur le but d’Ugbo dans les arrêts de jeu. Une faille qui n’a aucun lien avec le fait que Monaco puisse manquer de patrons.

"À nous de ne plus nous relâcher et de rester concentrés tout le match, mobilise l’international français. On sait que ça fait partie de nos faiblesses. C’est comme ça qu’on se rendra les matchs plus faciles."

Et que l’irrésistible série champenoise prendra peut-être fin. Depuis son revers contre Monaco à l’aller (0-3), Reims est invaincu en L1 (dix-huit matchs sans défaite). William Still, nommé coach mi-octobre, n’a jamais mordu la poussière (8 victoires, 8 nuls). "Les battre, c’est un challenge excitant, sourit Aguilar. À Troyes, on aurait pu donner plus. On veut forcément rebondir, gagner à la maison et repartir sur une série positive."