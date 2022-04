Le Brésilien arrivé cet hiver dans la Principauté inscrit déjà son deuxième but en Ligue 1 grâce au fabuleux service dans la profondeur de Golovin. La frappe croisée de l'arrière droit auriverde était tout aussi limpide.



Virtuellement cinquièmes avant le match de l'OGC Nice face à Lorient, dimanche (13 heures), les hommes de la Principauté maintiendraient un écart de six points avec l'actuel troisième de Ligue 1 en partageant les points. Dans une rencontre rythmée et engagée, la seconde période s'annonce prometteuse.