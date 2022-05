L'AS Monaco termine 3e de Ligue 1 et jouera le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions

Les Monégasques pensaient pourtant avoir fait le plus difficile, menant 2-1 grâce à des buts de Badiashile (34e) et Ben Yedder (62e), contre un but de Frankowski, qui avait ouvert le score pour les Lensois à la demi-heure de jeu. Mais le 25e but cette saison (!) du capitaine Wissam Ben Yedder, n'aura finalement servi à rien, puisque les Rouge et Blanc ont fini par encaisser le but égalisateur lensois dans les toutes dernières secondes des arrêts de jeu, signé Ganago à la 96e minute !!!

Etre prêt début août pour le 3e tour préliminaire de LDC

Monaco termine donc troisième de Ligue 1, comme la saison passée.

L'ASM devra franchir le 3e tour préliminaire (2-3 et 9 août), puis les barrages (16-17 et 23-24 août) de la Ligue des champions. L'été dernier, après avoir écarté le Sparta Prague (0-2, 3-1), elle avait buté en barrages sur le Shakhtar Donetsk (0-1, 2-2 a.p.). Ce n'est donc pas un bon souvenir pour les Monégasques qui redoutaient une telle issue. Les tirages du 3e tour préliminaire et des barrages sont programmés le 18 juillet et le 2 août. Le club princier espérait vivre un été plus calme. L'ouverture de la Ligue 1 (week-end du 5 au 7 août) viendra s'intercaler entre son 3e tour préliminaire aller et retour.