L'AS Monaco tenue en échec à la pause contre Dijon (0-0)

Les Monégasques ont, pour l'heure, beaucoup de mal à emballer cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1.

Sans Volland malade et avec un Ben Yedder sur le banc, l'ASM peine à trouver l'ouverture face au bloc bourguignon et sa défense à cinq. Maripan a bien scoré de la tête, mais son but a été logiquement refusé pour une position de hors-jeu.

Pour l'heure, le club princier perd du terrain sur Lille, vainqueur à Metz vendredi (0-2) et qui compte six points d'avance sur Niko Kovac et sa bande.