L'AS Monaco tenu en échec par Reims à la mi-temps (0-0)

Gelson Martins a cru ouvrir la marque de la tête, sur un excellent centre de Diop, mais le Portugais a été signalé hors-jeu de peu (8').

Les Monégasques, privés notamment de Tchouameni, Henrique (suspendus), Badiashile, Boadu et Golovin (blessés), ont réalisé vingt-cinq premières minutes intéressantes avant de baisser de rythme. Ils ont alors commis des petites fautes techniques et des erreurs de concentration. Cela a permis aux Champenois de sortir de leur boîte après avoir longtemps subi en début de rencontre.

Busi de la tête (26'), Matusiwa de loin (30') et Van Bergen (31'), après une passe en retrait mal assurée, ont mis Alexander Nübel à contribution.

Étincelant ces dernières semaines, le capitaine monégasque, Wissam Ben Yedder, s'est signalé par une belle frappe repoussée par Rajkovic (31'). Sur cette action, Kevin Volland avait réalisé un joli numéro avant de servir l'international français en retrait.

L'ASM devra accentuer son pressing, se montrer plus adroite devant le but et dans la dernière passe pour l'emporter en seconde période. Elle devra aussi éviter de se mettre en danger sur les rares contres adverses.

Avec ce nul, pour l'heure, le club princier reste 6e avec sept points de retard sur Nice et Marseille, respectivement 2e et 3e.