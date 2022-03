L'AS Monaco surprend le PSG et mène à la pause (1-0)

Monaco mène à la mi-temps, ce dimanche au Louis-II, contre le Paris Saint-Germain (1-0).

Face à des Parisiens à côté de leurs pompes, les Monégasques ont livré un premier acte de qualité, aux antipodes des dernières copies rendues. Ils ont pressé haut, tenu le ballon et se sont procuré les meilleures occasions.

Jamais harcelés, les hommes de Philippe Clement ont fait parler leur qualité technique et exploité les espaces dans le dos de la défense du leader de Ligue 1.

Après un énorme raté de Jean Lucas (10e), c'est Wissam Ben Yedder qui a débloqué le tableau d'affichage. L'action, initiée par un changement de côté de Tchouameni et une belle remise de la tête d'Aguilar, a accouché d'un centre de Fofana et d'une aile de pigeon splendide de l'international français (1-0, 26').

Alors que l'avenir des dirigeants et du coach reste flou sur le Rocher, puisque l'ASM pourrait se retrouver sans Coupe d'Europe la saison prochaine, et avant les dernières rencontres de cette 29e journée de L1, ce résultat permet aux Monégasques de remonter provisoirement à la 7e place et à six points du dauphin marseillais.