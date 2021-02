L'AS Monaco s'offre le 100e derby de la Côte d'Azur en battant l'OGC Nice 2-1

Ben Yedder avait inscrit le premier but de la rencontre sur un penalty consécutif à une faute stupide de Dan Ndoye à la 28e minute.

L'OGC Nice lui a répondu dès le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Lees-Melou, bien placé pour reprendre une frappe sur le poteau de Myziane, tout juste entré en jeu.

Mais l'AS Monaco est repassée devant quatre minutes plus tard à la suite d'un coup franc joué à trois, synonyme de doublé et de 11e but contre le Gym pour Ben Yedder.

Par plusieurs interventions décisives, Walter Benitez a empêché l'ASM d'accroître un peu plus son avance, malgré quelques incursions niçoises dans le camp monégasque.

Entré à la mi-temps, Reine-Adélaïde a été contraint de sortir sur civière dans le temps additionnel.

Les images laissaient présager le pire pour le genou du joueur. Terrible pour l'OGC Nice, 14e après les matchs de ce soir.