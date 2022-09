L'AS Monaco s'incline face à Ferencvaros 0-1 en Ligue Europa

Pour ce deuxième match de la phase de poules de la Ligue Europa, et une semaine après leur succès à Belgrade (0-1), les Monégasques ont été poussifs. Ils ont encaissé un but en fin de partie, punis par une volée de Vecsei déviée deux fois par Disasi et Aguilar (79'). Après une première période sans relief, Monaco a dominé la seconde période de manière stérile.

Vanderson et Diatta, décevants, ont été remplacés dès la mi-temps. Auteur d'un but en neuf matchs cette saison, Ben Yedder, titularisé, a également été en grande difficulté.

Avec ce résultat, l'ASM occupe la 3e place de son groupe. Elle pouvait prendre les commandes en cas de victoire. Pour l'instant, elle se retrouve en barrage de la Ligue Europa Conférence.