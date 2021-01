L'AS Monaco s’impose logiquement à Nantes (2-1)

L’ouverture du score a été signée juste avant la pause de la tête par Guillermo Maripan, parfaitement servi par Djibril Sidibé. C’est le 4e but en 5 matchs pour le défenseur chilien, véritable arme offensive quand il monte dans les surfaces adverses.

Dominateurs techniquement dans le premier acte, les hommes de Niko Kovac avaient touché du bois en début de partie avec cette reprise instantanée de l’entrée de la surface de Sofiane Diop qui heurtait le poteau (18’).

En seconde période, Ben Yedder, plusieurs fois dangereux, et les siens ont poursuivi sur le même rythme, ne laissant aucune chance aux Canaris d’exister.

Le deuxième but venait logiquement à l’heure de jeu et il était superbe dans sa conception. Diop récupérait un ballon qui échouait à Caio Henrique. Le Brésilien s’avançait dans l’axe et, d’une louche subtile, trouvait dans la surface la volée de Kevin Volland (0-2, 60’). Le match semblait plié.

Tchouameni trouvait ensuite le poteau (70’) et Pallois, le capitaine nantais, était expulsé pour contestation (74’).

Mais c’est à dix que les Nantais se montraient les plus dangereux et ils parvenaient à réduire l’écart sur leur seule occasion grâce à un coup de pied arrêté repris de la tête par Emond (1-2, 83’). Sur le coup, Golovin couvrait le hors-jeu...

Monaco, qui avait fait montre d’une solide maîtrise jusque-là, ne se faisait néanmoins plus peur par la suite et signait son 6e succès en 7 matchs, le 5e consécutif.

On n’arrête plus l’ASM qui revient à trois points du Paris SG (3e) avant le derby face à Nice mercredi au Louis-II (21 heures).