L'AS Monaco s'impose à Clermont (4-2) pour la première d'Adi Hütter en Ligue 1

L'ère Hütter s'est ouverte par une victoire, ce dimanche à Clermont. Monaco l'a emporté dans la chaleur auvergnate (4-2). Dans le 3-4-2-1 qu'il a fait sien, l'entraîneur monégasque n'a, pourtant, pas connu une entame idéale.

Après sept minutes seulement, sur un corner sortant du CF63, Mateusz Wieteska a ouvert la marque de la tête, lâché au marquage par Chrislain Matsima. Souvent en souffrance sur les coups de pied arrêtés défensifs, l'ASM a encore étalé ses lacunes. Sur l'action, pour ses débuts également en L1, le gardien Philipp Köhn a laissé échapper le ballon de ses gants. En dehors de cette bévue, le Suisse a ensuite été irréprochable sur ses autres interventions.

Il a notamment repoussé un tir d'Andy Pelmard (18'), puis dévié la tentative de Grejohn Kyei, signalé hors-jeu (41'). Il a aussi eu de la réussite sur un missile de Mehdi Zeffane qui a fracassé son montant avant de rebondir sur son talon et de terminer en corner (47').

Par séquences, le club princier s'est exposé sur de mauvaises anticipations de Matsima ou Soungoutou Magassa. Elle a aussi peiné à garder la même intensité toute la partie. Elle a connu des passages à vide et ce sont ses premier et troisième buts qui lui ont permis de se remettre à l'endroit.

Ben Yedder titulaire et buteur

Suite à l'ouverture du score, Monaco a mis quelques minutes à réagir. Déjà auteur d'une première frappe sur le poteau au terme d'un slalom savoureux (11'), Vanderson a égalisé à l'issue d'un joli une-deux avec Takumi Minamino (1-1, 26'). Le Japonais, très mobile et sûr de sa technique, a été dans la lignée de sa bonne préparation.

Puis Youssouf Fofana a percuté côté gauche, repiqué dans l'axe puis adressé un tir sur le poteau. A l'affût et vif, Wissam Ben Yedder a surgi pour glisser la balle au fond (1-2, 43'). Mis en examen jeudi pour viol avec son frère cadet, pour des faits qu'il nie et qui auraient été commis le 10 juillet à Beausoleil, l'international français a quand même été convoqué par Hütter. Placé sous contrôle judiciaire, il avait pourtant passé 48h en garde à vue cette semaine.

Sur une perte de balle d'Aleksandr Golovin et un contre éclair des Clermontois, Muhammed Cham a ramené son équipe à hauteur (2-2, 52'). Il a mis au sol Matsima et Köhn sur une feinte de frappe.

Dans un temps faible, les Monégasques ont repris l'avantage sur une belle action construite (2-3, 71'). Vanderson a centré et Ben Yedder a plongé au premier poteau pour couper la trajectoire. L'ancien Toulousain en a profité pour signer son 100e but sous le maillot monégasque. Malgré ses déboires, il s'est donc offert un doublé et n'a pas semblé ébranlé par l'affaire qui le concerne.

Köhn et Monaco ont soufflé une dernière fois sur une tête de Komnen Andric venue frôler leur but (79').

Entré à la pause à la place de Mohamed Camara, Eliot Matazo a trouvé Maghnes Akliouche au second poteau pour clôturer la marque (4-2, 90'+3).