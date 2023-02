L'AS Monaco s'impose à Clermont (0-2) et revient provisoirement à un point du podium

Ce résultat permet aux Monégasques de se rapprocher provisoirement à un point de Lens (3e) et à deux de Marseille (2e). Les Sang et Or se déplacent à Brest, ce dimanche à 17h05. Les Phocéens accueilleront Nice quelques heures plus tard (20h45).

Minamino titulaire et convaincant

Après deux derniers matchs où ils n'avaient joué qu'une mi-temps avant de fléchir, face à Marseille (1-1) puis Auxerre (3-2), les Rouge et Blanc n'ont pas levé le pied cette fois.

Ils ont ouvert le score, ce qui est une vieille habitude cette saison (c'est la 17e fois que cela se produit en L1). Sur un coup franc rentrant de Henrique, Maripan a placé sa tête, déviée par Wieteska dans son but (1-0, 3'). Une réalisation qui marquait le onzième but asémiste de la saison de la tête en L1. Un record.

Dix minutes plus tard, Embolo a également scoré de la tête. Il s'agit de son 12e but en championnat. Après une belle récupération de Minamino, titulaire à la place de Ben Seghir blessé, puis un relais avec Golovin, le Suisse a parfaitement réceptionné le centre du Russe (2-0, 13').

Son équipe a tellement été en contrôle que Philippe Clement n'a effectué son premier changement qu'à la 84e minute. Il a remplacé Minamino par Volland. L'Allemand a rejoué quelques minutes. Après ses soucis à une côte, il fait l'objet d'une attention particulière. Le Bavarois a marqué en fin de partie mais il a été signalé hors-jeu.

" Le défi, aujourd'hui, était de confirmer sur la deuxième mi-temps. On reculait pas mal sur les deux-trois derniers matchs après la pause. Le défi a été relevé. Clermont a poussé en seconde période mais on a réussi à rester concentrés. C'est bien, on n'a pas encaissé de but", a commenté Axel Disasi, au micro de Prime Video.

Le club de la Principauté a désormais une bonne semaine pour préparer la réception du Paris Saint-Germain, le leader, samedi prochain au Louis-II (17h05).