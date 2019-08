L'AS Monaco se sépare de son directeur sportif

« D’un commun accord, l’AS Monaco et Michael Emenalo décident de mettre un terme à leur collaboration. Michael Emenalo est arrivé à Monaco en novembre 2017 et remercie l’AS Monaco de lui avoir donné l’opportunité de découvrir le championnat français et souhaite au club et aux supporters une belle saison 2019/2020. L’AS Monaco remercie également Michael Emenalo pour son engagement et lui souhaite bonne chance pour ses futurs projets. »

Arrivé de Chelsea en novembre 2017, le mercato estival de 2018 l'avait affaibli alors qu'aucune de ses trouvailles n'avaient marqué le club (Aholou, Chadli, Golovine, Grandsir, notamment).

Le vice-président Vasilyev avait ensuite reconnu qu'il s'était occupé tout seul du mercato hivernal du club (Fabregas, Martins, Nkoudou, Adrien Silva, Vainqueur, Vinicus) et ainsi torpillé un peu plus la carrière d'Emenalo.

Enfin, le retour de Leonardo Jardim au club en janvier, semble l'avoir définitivement condamné.