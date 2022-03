L'AS Monaco se relance avec une superbe victoire (3-0) face au PSG

Mbappé félicite Monaco, Ben Yedder veut "enchaîner"

Kylian Mbappé (attaquant du PSG, au micro d'Amazon Prime Video): "On a perdu, on a joué contre une bonne équipe. Monaco a respecté son plan de jeu, c'est une bonne équipe, qui joue l'Europe, et qui mérite sa victoire. Bravo à eux. L'objectif, c'est d'aller chercher notre dixième titre de champion de France. On doit rester professionnels, on doit respecter nos supporters et aller chercher ce titre."

Wissam Ben Yedder (attaquant Monaco, au micro d'Amazon Prime Video): "On avait à cœur d'effacer nos éliminations en coupe, notre série en championnat. On devait remonter. C'était bien de gagner avant la trêve, ça fait du bien et j'espère que ça va bien tourner pour nous jusqu'à la fin de la saison. Cette victoire contre le PSG, c'est bon signe. Il faut qu'on reste fort sur plusieurs matchs, on espère pouvoir enchaîner, on ne lâche pas, on continue à se battre. Mon premier but? J'essaie de plonger au premier poteau et de couper pour changer la trajectoire du ballon".

Aurélien Tchouameni (milieu de Monaco, au micro d'Amazon Prime Video): "On s'est bien comportés. On a confiance en nos qualités, même si ces derniers temps on a connu plus de difficultés. A partir du moment où on presse bien, on est une équipe redoutable, ça s'est vu aujourd'hui. On ne s'est pas dit que le PSG n'était pas bon, au fur et à mesure de la rencontre, on a gagné en confiance. On se doit de réitérer ce genre de performances. C'est la régularité qui prime et on doit progresser à ce niveau. On a à cœur de se battre jusqu'à la fin de la saison, et j'espère qu'on sera récompensé".