L'AS Monaco se qualifie pour les 16es de finale de la Coupe de France aux dépens de Grenoble (0-1)

L'AS Monaco n'a pas brillé mais elle n'a pas non plus souffert pour éliminer Grenoble de la Coupe de France grâce à un but de Jovetic en première mi-temps (36e).

Contre de timides pensionnaires de Ligue 2, Niko Kovac ne regrettera pas d'avoir largement fait tourner son effectif avec les titularisations de Millot, Matazo, Matsima ou encore Pellegri.

Le coach croate aurait bien sûr préféré que son équipe se mette rapidement à l'abri, mais ni Jovetic d'une frappe de l'extérieur de la surface, ni Golovin d'une Madjer inspirée ne sont parvenus à inscrire le deuxième but monégasque.

Grenoble a eu deux occasions d'égaliser en seconde période mais Anani puis Mombris ont trop croisé leur tir.

L'AS Monaco, en embuscade au pied du podium, peut désormais se projeter vers la Ligue 1 et le match de dimanche contre Lorient.