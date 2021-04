L'AS Monaco se déplace à Bordeaux sans Diatta, Fabregas, Matazo, Matsima et Pellegri

En cas de victoire, les Monégasques reviendraient à deux longueurs de Lille, leader accroché vendredi soir par Montpellier (1-1). Pour cette rencontre, Niko Kovac a convoqué vingt joueurs.

Quatre cas positifs à la Covid dans l'effectif

Pour rappel, Cesc Fabregas (cuisse) est forfait. D'autres joueurs n'apparaissent pas dans le groupe et quatre d'entre eux ont contracté la Covid 19. L'ASM a annoncé ces cas positifs ce samedi dans un communiqué et n'a pas précisé l'identité des éléments concernés. Eliot Matazo, Krépin Diatta, Chrislain Matsima et Pietro Pellegri, habitués du groupe, n'y figurent pas. Aucun joueur majeur du onze n'a en revanche été touché.

"Les quatre joueurs vont bien, leur état de santé ne suscite pas d’inquiétude. Toutes les mesures nécessaires ont été prises : ils ont été isolés et sont suivis par le staff médical, en lien avec les autorités locales", a fait savoir le club princier.

Présent dans le groupe mais forfait de dernière minute, dimanche dernier pour une bronchite, Kevin Volland est apte.

Le groupe monégasque

Gardiens: Lecomte, Majecki, Mannone

Défenseurs: Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Henrique, Disasi, Maripán, Sidibé

Milieux: Diop, Luis, Fofana, Gelson Martins, Golovin, Tchouaméni.

Attaquants: Ben Yedder, Geubbels, Jovetić, Volland.