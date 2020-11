L'AS Monaco se balade à la mi-temps face à Bordeaux (3-0)

Niko Kovac a délaissé le 4-4-3 pour utiliser un 4-4-2 particulièrement efficace.

Le club princier a inscrit trois buts en trois minutes (28', 30', 31'). Ben Yedder a ouvert le score sur penalty. Un penalty obtenu après une main de Pablo. Sur l'action, le capitaine de l'ASM avait marqué de la tête mais M. Buquet a finalement annulé le but et accordé un coup de pied de réparation aux Monégasques.

Gelson Martins a doublé la mise sur un centre d'Aguilar qu'il a repris en taclant.

Volland a corsé l'addition de la tête sur un bon centre de Ben Yedder. Un but qui va faire le plus grand bien à l'Allemand qui était en difficulté avant la réception des Girondins.

Diop et Gelson Martins se positionnent très près de Ben Yedder et Volland, les deux attaquants de pointe, ce qui permet à l'ASM de bien exploiter les couloirs avec Aguilar et Caio Henrique. Le Brésilien réussit sa première titularisation de la saison pour le moment.