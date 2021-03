L'AS Monaco s'arme d'un nouveau centre de performance pour changer de dimension

Si le virus n’a pas épargné l’effectif de l’AS Monaco par épisodes cette saison, la bande à Kovac reste en course pour un ticket européen. Voire plus…

Et si la crise économique née de la pandémie n’épargnera pas les finances du club, ses ambitions de développement n’ont pas été contraintes à l’arrêt forcé. Au contraire, le bal des engins de chantier n’a jamais cessé aux abords de l’avenue de Cap-d’Ail, à La Turbie. Là même où les Rouge et Blanc ont établi leur camp de base voilà quarante ans.

À l’époque où la carrière de pierres avait été rabotée pour nicher des terrains de foot, et où la roche exclavée avait trouvé une seconde vie pour former l’assise du quartier de Fontvieille… et du futur stade Louis-II.

Vendredi dernier, une nouvelle étape majeure de l’histoire du club à la Diagonale a été franchie avec la remise des clés du futur centre d’entraînement, ou plutôt de "performance", par le groupement d’entreprises mené par Vinci (avec Crudelli, Graniou, HEE et Garelli) au club et à la direction d’exploitation de l’AS Monaco, qui a piloté le projet collectivement avec les autorités locales et le cabinet d’architectes ARCH Monaco.