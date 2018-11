L'AS Monaco répond à Mediapart sur les secrets du transfert de Kylian Mbappé

Mediapart révèle ainsi que le grand bénéficiaire de ce transfert record de plus de 180 millions d'euros "n'est pas l’AS Monaco, mais son propriétaire: l’oligarque russe Dmitri Rybolovlev. Depuis la fin 2011, il a injecté la bagatelle de 332 millions d’euros dans le club. Il a passé l’éponge sur la moitié de cette dette, mais compte bien récupérer le solde, soit 149,7 millions d’euros. Grâce à Kylian Mbappé, c’est presque chose faite. Le 17 novembre 2017, le directeur financier du club écrit qu’il est prévu que les versements du PSG concernant l’indemnité de transfert fixe de 145 millions iront presque intégralement dans la poche du propriétaire. L’ASM a prévu "un montant net reversé au président" de 77 millions au 30 juillet 2018, et de 47 millions en juin 2019. Soit un total de 124 millions", peut-on lire sur leur site internet.

L'AS Monaco a très rapidement démenti ces révélations dans un communiqué officiel. "L’AS Monaco dément fermement les propos diffamatoires de Mediapart et affirme que le Président du Club Dmitry Rybolovlev n’a pas retiré un euro des caisses du club suite au transfert de Kylian Mbappé. Le compte courant de l’actionnaire est utilisé pour le fonctionnement du club et les transferts. L’AS Monaco, qui peut évidemment fournir les preuves comptables qui permettent de contredire totalement les allégations trompeuses de Mediapart, s’étonne que parmi les centaines de questions reçues des journalistes de ce media au moment où ces derniers effectuaient leur "enquête", aucune question précise sur ce point ne lui ait été posée, et étudie dès à présent toutes les voies juridiques pour faire valoir ses droits."