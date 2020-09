L'AS Monaco renversée à Rennes (2-1)

Les Monégasques ont complètement perdu le fil en fin de match. C’est Ben Yedder qui avait pourtant ouvert le score (28’).

L’attaquant monégasque a profité d’une erreur de Da Silva et Nzonzi pour ajuster Salin d’une frappe imparable du droit dans la lucarne et ouvrir son compteur en Ligue 1 cette saison.

Les hommes de Kovac ont montré un visage séduisant lors de la première période.

Après la pause, les Monégasques n’ont pas baissé de pied. Sur une offrande de Sidibé, Ben Yedder a trouvé la barre de Salin (57’), sans doute le tournant du match.

Trois minutes plus tard, Disasi a été l’auteur d’un remarquable sauvetage suite à une frappe de Bourigeaud. Ce dernier a retenté sa chance de loin mais, cette fois, c’est le poteau qui a sauvé Lecomte (66’). Sur un centre de Traoré, Guirassy, de la tête, a été tout près d’égaliser (79’).

A force de subir, Monaco a fini par craquer suite à un coup de casque de Nzonzi (81’). Passeur décisif sur l’égalisation, Truffert, entré en première période à la place de Moussa, a fêté sa première en Ligue 1 en donnant la victoire au Stade Rennais (90’ + 2). Sa frappe du gauche a battu Lecomte, pas bien inspiré sur le coup.

Avec ce succès, les Bretons redeviennent leaders de Ligue 1. Monaco est cinquième après quatre journées, en attendant les matchs de ce dimanche.

"En seconde période, on a baissé de rythme, on n’était plus présent dans les duels, a réagi à chaud Ruben Aguilar, sur Canal +. C’est dommage car on avait fait une bonne première période. Je n’ai pas d’explication."