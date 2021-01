L'AS Monaco renverse l’OM (3-1)

Avec ce nouveau succès, les Rouge et Blanc (4es) prennent 7 points d’avance sur les Phocéens dans la course à l’Europe et reviennent à un point du podium avant les matchs de dimanche.

Menés 1-0 après un début de match raté et un but de Radonjic (12’), les Monégasques auraient mérité d’égaliser en fin de première période sur plusieurs situations dangereuses.

La mi-temps n’aura rien coupé à leur élan puisque Maripan, pris de vitesse sur l’ouverture du score marseillaise, se rachetait en égalisant de la tête suite à un corner de Golovin, qui venait de remplacer Aguilar à la pause (1-1, 47’).

Dans la foulée, Ben Yedder avait l’occasion de mettre les siens devant mais, auteur d’un superbe arrêt réflexe, Mandanda rappelait à tout le monde qu’il n’était pas champion du monde par hasard (48’).

Après cette bonne période, le rythme retombait quelque peu. Les deux équipes en profitaient pour faire des changements. Milik faisait ainsi ses premiers pas sous le maillot olympien (60’), tout comme Diatta, sous la tunique à la diagonale (67’).

C’est une fois encore sur coup de pied arrêté, la spécialité monégasque, que l’ASM allait prendre l’avantage.

Avec encore Golovin à l’origine mais cette fois Tchouaméni à la conclusion, toujours de la tête (2-1, 75’).

Monaco allait même enfoncer le clou en fin de partie face à des Marseillais sans idées sur un superbe coup-franc en force de Jovetic, entré en jeu peu avant (3-1, 90+1’).

C’est le cinquième succès en six matchs (pour un nul) pour les joueurs du Rocher qu’on n’arrête plus!

Prochaine rencontre pour l’ASM: un déplacement à Nantes le dimanche 31 janvier à 21 heures.