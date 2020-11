L'AS Monaco renversant contre le PSG (3-2)

Alors que les rentrées de Caio et Fabregas ont fait le plus grand bien, l’attaquant allemand Kevin Volland a signé un double au cœur de la surface parisienne (52e et 65e) avant que Fabregas ne donne la victoire à l’ASM sur penalty (84e).

La première défaite du PSG depuis deux mois en Ligue 1.

Monaco envoie un message et remonte à la 2e place à 4 points du PSG en attendant la suite de la 11e journée.