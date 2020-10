L'AS Monaco ramène une défaite de son déplacement à Brest

Ancien de l'ASM, Romain Faivre a marqué le seul but de la rencontre à la 8e minute, au bout d'une action où Aguilar et Badiashile sont respectivement coupables d'une perte de balle et d'une mauvaise intervention.

Monaco a poussé, dominé toute la seconde période, mais les partenaires d'un Ben Yedder (à l'envers et remplacé dès l'heure de jeu) ont gâché trop d'opportunités pour espérer recoller au score.

Ce revers est le deuxième de la saison à l'extérieur en trois déplacements et laisse les Monégasques à la 6e place du championnat, avant les deux derniers matchs de cette 6e journée, Rennes - Reims (17h) et Lyon - Marseille (21h).