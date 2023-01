L'AS Monaco ramène un bon point du Vélodrome (1-1)

Chaque équipe a eu sa période dans ce choc du haut de tableau programmé ce samedi soir pour la 20e journée de Ligue 1. La formation de Philippe Clement avait le mieux démarré grâce à la réalisation contre son camp de Veretout (17', 0-1) et pouvait même être déçue de n'avoir pas réussi à creuser l'écart avant la pause.

Elle a en revanche terriblement souffert dans le deuxième acte et pouvait s'estimer heureuse de ce point ramené de Marseille. L'histoire peut également se résumer à la prestation des portiers.

Quand Blanco a pratiquement tout repoussé en première période, notamment face à Ben Yedder ou Ben Seghir, Nübel s'est, lui, manqué sur une frappe de Nuno Tavares repoussée dans les pieds de l'inépuisable Alexis Sanchez (47', 1-1).

"On doit plier le match et peut-être qu'il n'y aurait plus eu débat dans la suite de la rencontre, a résumé Fofana au micro d'Amazon Prime. C'est notre petit péché mignon depuis le début de saison. Il faut rectifier ça. "