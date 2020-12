L'AS Monaco prend une rouste à la maison contre le RC Lens (0-3)

Comment se saborder et se ridiculiser en une mi-temps ? Il suffit de demander à l’AS Monaco qui a offert une parodie de football ce mercredi soir et s’est fait éparpiller en milles morceaux par Lens.

Les Monégasques sont rentrés aux vestiaires avec un retard de 3 buts et une infériorité numérique suite à l'expulsion d'Axel Disasi (23').

Ben Yedder et Volland ont été sortis par leur coach à la mi-temps, preuve que l'entraîneur croate était plus préoccupé, et on le comprend, par stopper l'hémorragie que par l'ambition de revenir dans une rencontre brillamment dominée par le promu lensois.

Avec cette défaite, la première depuis 10 rencontres au Louis-II, et au terme des matchs du soir, Monaco chute à la 8e place au classement. Il faudra impérativement montrer un autre visage contre Dijon dimanche.