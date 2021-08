L'AS Monaco prend l'avantage à Prague à la pause (1-0)

Après deux belles opportunités raturées par Gelson Martins en début de match, c'est sur coup de pied arrêté que l'ASM a ouvert la marque.



Aurélien Tchouaméni a coupé la trajectoire d'un corner superbement frappé par Golovin côté droit pour tromper le portier du Sparta de la tête (37').

Un but qui a provoqué une interruption de la rencontre à cause d'insultes et de cris racistes prononcés par le public du Sparta Prague.

Les Tchèques avaient eux aussi eu l'occasion d'ouvrir le score dans le jeu aérien mais Hlozek, pourtant en position idéale face à Nübel, a raté le cadre de la tête peu après le quart d'heure de jeu.