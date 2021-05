L'AS Monaco officialise le départ de son attaquant Stevan Jovetic

Stevan Jovetic et l'AS Monaco, c'est terminé. Le club a confirmé ce lundi en conférence de presse qu'il ne prolongerait pas le contrat de l'attaquant monténégrin, libre fin juin.

"On a dit au revoir à Jove ce matin. On l'a remercié pour tous les efforts fournis au club et on lui a souhaité le meilleur pour la suite", a expliqué le directeur sportif Paul Mitchell.

Le Monténégrin n'avait pas participé à la rencontre de dimanche soir contre Lens, synonyme de qualification a minima pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Arrivé lors de la saison 2017-2018, Jovetic a marqué 21 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Rouge et Blanc. Le talentueux attaquant a rendu de précieux services mais son bilan a été freiné par des blessures à répétition, dont une rupture du ligament croisé en avril 2019.

Peu utilisé cette saison, Florentino Luis va quant à lui retrouver le Benfica Lisbonne qui l'avait prêté à l'ASM.