L'AS Monaco officialise l'arrivée en prêt de Malang Sarr

Le défenseur central de Chelsea a passé sa visite médicale avec succès mardi et paraphé son contrat ce mercredi.

Il débarque à Monaco, qui a résisté dans ce dossier à la concurrence de Fulham, dans le cadre d’un prêt payant (750 000 euros) assorti d’une option d’achat de 12 millions d’euros (plus 3 de bonus).

Selon plusieurs médias, celle-ci deviendra obligatoire si Malang Sarr dépasse un certain nombre de matchs disputés.

Né à Nice et formé au Gym, avec qui il a joué plus de cent rencontres entre 2016 et 2020, Sarr vient renforcer l’axe gauche de la défense asémiste, lui qui peut aussi dépanner au poste de latéral.

Depuis son départ du club niçois, l’ancien international Espoirs a disputé une vingtaine de rencontres avec Chelsea et 19 avec le FC Porto, qui l’a eu en prêt lors de la saison 2020-2021.

"Son profil technique et sa polyvalence vont apporter des solutions nouvelles à notre secteur défensif, a salué le directeur sportif Paul Mitchell. A 23 ans, Malang connait parfaitement notre championnat et a aussi eu l’opportunité de se frotter au très haut niveau lors de ses expériences dans les grands clubs européens que sont Chelsea et Porto. Nous sommes convaincus que son expérience et ses aptitudes seront précieuses pour aider le groupe à atteindre ses objectifs cette saison."