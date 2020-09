L'AS Monaco officialise l'arrivée de Florentino Luis pour muscler l'entrejeu

Ce qu'ils en disent

Oleg Petrov (vice-président directeur général): "Bienvenue à Florentino, un jeune milieu défensif talentueux, doté d’une expérience du plus haut niveau acquise avec Benfica, une référence du football européen. Son arrivée nous permet d’amener une touche supplémentaire à l’effectif, dans le but de renforcer sa complémentarité et sa compétitivité."

Paul Mitchell (directeur sportif): "Florentino correspond en tous points au profil de joueur que nous recherchions afin d’apporter une concurrence encore plus forte au milieu de terrain. Ses qualités athlétiques et son agressivité dans les duels constitueront autant d’atouts supplémentaires que nous sommes heureux de mettre à la disposition du groupe de Niko (Kovac)."

Florentino Luis: "Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco et de connaître ma première expérience à l’étranger. Cette nouvelle étape représente pour moi une formidable opportunité de découvrir un nouvel horizon footballistique dans l’un des cinq grands championnats mais aussi et surtout de poursuivre ma progression au sein d’un club à l’ambition et à l’exigence élevées."