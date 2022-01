L'AS Monaco ne fait qu'une bouchée de Clermont (4-0)

Lancés par un joli but de Sofiane Diop juste avant la mi-temps, les Monégasques, plus mordants, ont pris le large en seconde période.

Replacé à son poste de latéral gauche, Caio Henrique est à l'origine du but du break (53'), conclu par Wissam Ben Yedder, dont l'entrée dès le retour des vestiaires a amené beaucoup de dynamisme et de verticalité au jeu asémiste.

Le capitaine monégasque, visiblement bien remis de la Covid-19, n'a pas seulement transformé le visage de son équipe mais il a aussi inscrit un doublé grâce à un penalty, qu'il est allé chercher lui-même (55').

A 3-0, l'ASM n'avait plus qu'à gérer son avantage contre des Clermontois inoffensifs, en l'absence de leur meilleur buteur Mohamed Bayo, parti disputer la CAN.

Clement a pu gérer son effectif et donner du temps de jeu aux jeunes Matsima et Akliouche et à la recrue Vanderson.

Sans forcer son talent, Monaco a même alourdi l'addition en fin de match (83') grâce au tout premier but en Ligue 1 de Caio Henrique, trouvé par l'irrésistible Ben Yedder.

Avec ce large succès et la défaite de Montpellier, Monaco se replace à la cinquième place du classement, à six points toujours de l'OGC Nice, dauphin du PSG et à 3 de l'OM, troisième avant le choc de ce dimanche soir contre Lille.