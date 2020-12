L'AS Monaco menée par l'Olympique de Marseille à la pause (2-0)

L'OM a été très réaliste en marquant sur ses deux seuls tirs cadrés de la première période. Il a su notamment exploiter via Florian Thauvin et Dario Benedetto les erreurs des deux latéraux monégasques Caio Henrique et Ruben Aguilar dans le premier quart d'heure.

A la première minute, le capitaine de l'ASM Wissam Ben Yedder avait raté une énorme occasion de but, seul face à Steve Mandanda.

Les Monégasques devront mettre bien plus d'agressivité s'ils veulent revenir dans la rencontre.