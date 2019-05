L'AS Monaco menée à Nîmes à la pause (1-0)

A la pause, l'ASM est menée 1-0, suite à une réalisation de la tête de Ripart (8').

Pour l'heure, avec ce résultat et une prestation loin du compte dans l'intensité, le club princier reste 17e de Ligue 1 mais n'a plus que deux points d'avance sur Dijon (19e et premier relégable). Puisque les Bourguignons ont l'avantage à la mi-temps face à Strasbourg (1-0).