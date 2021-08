L'AS Monaco menée à la pause à Lorient (1-0)

Sur une pelouse en mauvais état, les Monégasques ont eu du mal à rentrer dans la partie. Et, alors qu'ils commençaient à trouver des espaces (frappe de Volland pas assez appuyée et de Diop pas ajustée 28' et 29'), ils concédaient un penalty quand Jakobs retenait Moffi du bras dans la surface.

Ce dernier se faisait justice lui-même et transformait en force malgré la bonne détente de Nubel (1-0, 31').

La troupe de Niko Kovac devra montrer un autre visage après la pause pour revenir en Principauté avec un résultat positif.