L'AS Monaco mène à Nice à la pause (0-1)

L'OGC Nice a beaucoup subi dans ce premier acte et ont encaissé leur premier but de la saison. Ils ne parviendront donc pas à débuter le championnat sans prendre de but lors des cinq premières journées de championnat.

Cela aurait constitué un record pour le club azuréen.

Dans un derby assez terne, la lumière est venue d'Aleksandr Golovin. Le Russe a été à la réception d'un centre de Gelson pour glisser le ballon au fond en taclant (0-1, 38').

Côté niçois, Kasper Dolberg est sorti en début de partie. Le Danois a été visiblement touché au genou. Il a été remplacé par Andy Delort (15').