L'AS Monaco mène à la pause face à Nîmes (2-0)

Ils ont poussé et ils ont fini par marquer. Sous les regards de Cesc Fabregas et Radamel Falcao, en tribune, l'AS Monaco mène 2-0 à la pause face à Nîmes. Islam Slimani, arrivé il y à une semaine a été l'auteur principal des deux buts de son équipe.

Buteur sur l'ouverture du score monégasque (40e), le joueur algérien est au départ de l'action sur le but de Wissam Ben Yedder (45e). Bien organisés, les hommes de Léonardo Jardim sont à 45 minutes d'un premier succès cette saison qui les sortirait provisoirement de la zone de relégation.