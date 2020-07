L'AS Monaco lance une procédure conduisant au départ de son entraîneur Robert Moreno

Le club du Rocher confirme avoir lancé une procédure conduisant au départ de son entraîneur et que ce dernier a été reçu, samedi, lors d'un entretien préalable.

"Nos chemins se séparent plus tôt que prévu mais je souhaite remercier Robert Moreno d'avoir accepté le challenge. Avec son staff, Robert a fait tout son possible pour améliorer l'équipe, avec enthousiasme et dévouement. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir" a précisé le vice-président Oleg Petrov dans un communiqué officiel du club.

Niko Kovac, l'ancien entraîneur du Bayern Munich est pressenti pour prendre la succession de l'Espagnol sur le banc monégasque.

Les joueurs de l'ASM étaient en repos ce dimanche et doivent reprendre le chemin de La Turbie, demain lundi.