L’AS Monaco lance un appel aux dons pour soutenir la Croix-Rouge

L’équipe des rouge et blanc, pour soutenir les acteurs qui œuvrent au quotidien dans cette crise sanitaire, lance une collecte de dons en ligne, via son programme solidaire AS Monacoeur. Pour amorcer cette cagnotte, le club fait un don initial de 50.000 euros.



« En cette période de mobilisation générale contre le Covid-19, il est important de faire preuve de solidarité et pour l’AS Monaco, de pouvoir se rendre utile à travers ces initiatives », indique le vice-président directeur général Oleg Petrov, dans un communiqué. « Nombreux sont ceux qui sont en première ligne, chaque jour pour faire face à la crise, dont les personnels hospitaliers et les bénévoles de la Croix-Rouge, et je souhaite, au nom de l’ensemble du club, leur rendre tout l’hommage qu’ils méritent. »

Le centre d’entraînement mis à disposition

En effet, le club a décidé que les fonds récoltés iront soutenir les actions de la Croix-Rouge monégasque. Celles menées au quotidien par ses bénévoles : services de livraison à domicile de repas ou produits du quotidien, livraisons de médicaments, écoute, soutien aux personnes vulnérables.

Mais aussi l’aide internationale. En parallèle et afin d’aider le Centre Hospitalier Princesse Grace, le club a proposé la mise à disposition de ses installations du centre d’entraînement de La Turbie et du centre d’hébergement de l’Academy à Cap-d’Ail, si besoin pour le personnel de l’hôpital.



Pour le grand public enfin, les dirigeants rappellent leur engagement en faveur du don du sang, dont le club monégasque s’est souvent fait le relais.



« Les établissements expriment toujours autant de besoins et il nous paraît naturel de passer ce message pour aider comme nous le pouvons dans cette crise sanitaire », souligne le médecin en chef de l’AS Monaco, Lluis Til-Pérez. « Durant le confinement, il est possible de se déplacer pour donner son sang, notamment dans le centre spécialisé du CHPG où tout est prévu à cet effet. »

Savoir +

Pour participer à l’appel aux dons : www.gofundme.com/asmonaco.